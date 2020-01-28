Kobe Bryant'ın öldüğü kaza öncesi pilot ve kontrolörler arasında geçen ses kaydı yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kobe Bryant'ın öldüğü kaza öncesi pilot ve kontrolörler arasında geçen ses kaydı yayınlandı - Son Dakika Dünya

Kobe Bryant'ın öldüğü kaza öncesi pilot ve kontrolörler arasında geçen ses kaydı yayınlandı

6 saat önce

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazası öncesi pilot ve hava trafik kontrolörleri arasındaki konuşmaların ses kaydı yayınlandı.

Kobe Bryant'ın öldüğü kaza öncesi pilot ve kontrolörler arasında geçen ses kaydı yayınlandı, System.String[]

"Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazası öncesi pilot ve hava trafik kontrolörleri arasında geçen konuşmaların ses kaydı yayınlandı.


Pazartesi günü federal müfettişlerin yaptığı açıklamaya göre, Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızının da aralarında bulunuğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında, hava trafik kontrolörleri helikopterin izini kaybetmeden hemen önce, pilotun sis bulutu katmanını aşmak için irtifa kazanmaya çalıştığı anlaşıldı.

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Kobe Bryant, Pilot, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:00 
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