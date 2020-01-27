Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor

Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı

1 saat önce

NBA'de Denver Nuggets-Houston Rockets maçına Tyson Chandler damgasını vurdu.

Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı, System.String[]

NBA'de Denver Nuggets- Houston Rockets maçına Tyson Chandler damgasını vurdu.


Houston Rockets'ın oyuncusu Chandler, Kobe Bryant'ın ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve benchte uzun süre ağladı.


Tyson Chander, 2007 FIBA Dünya Kupası ve 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Kobe Bryant ile birlikte ABD Milli Takımı'nda yer almıştı.


Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI


— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020

Houston Rockets, Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:21 
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