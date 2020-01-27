Kobe Bryant'ın ölümü sonrası Trump da şokta: Korkunç bir haber - Son Dakika
Son Dakika Spor Kobe Bryant'ın ölümü sonrası Trump da şokta: Korkunç bir haber - Son Dakika Spor

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası Trump da şokta: Korkunç bir haber

22 dakika önce

NBA efsanelerinden Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası Trump da şokta: Korkunç bir haber, System.String[]

NBA efsanelerinden Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


NBA efsanelerinden Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Kobe Bryant Kaliforniya'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.


ABD Başkanı Donald Trump, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.


Trump yaptığı paylaşımda, "Basketbolun efsanesi Kobe Bryant ve üç kişinin Kaliforniya'daki helikopter kazasında öldüğü yönünde haberler var. Korkunç bir haber!" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter'da yazdı
Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk kareler geldi Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kobe Bryant'ın ölümü sonrası Trump da şokta: Korkunç bir haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]