Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu! - Son Dakika Spor

Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu!

6 saat önce

NBA efsanesi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu!, System.String[]

NBA efsanesi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.


Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündeme geldi. Kobe bir gece önce NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek üçüncü sıraya çıkan Lebron James'i tebrik etti.


Kobe yaptığı paylaşımda "Oyununu ileri taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.


Lebron James, Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:56 
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