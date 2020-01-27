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Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu!
6 saat önce
NBA efsanesi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.
NBA efsanesi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.
Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündeme geldi. Kobe bir gece önce NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek üçüncü sıraya çıkan Lebron James'i tebrik etti.
Kobe yaptığı paylaşımda "Oyununu ileri taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:56
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