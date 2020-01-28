Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Spor Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi - Son Dakika Spor

Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi

6 saat önce

Trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısını yaşatmak için, NBA logosunun değiştirilmesi ve Los Angeles Lakers efsanesinin silüetinin koyulması için kampanya başlatıldı.

NBA logosunun, Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden efsanevi oyuncu Kobe Bryant'ın silüetiyle değiştirilmesi için internette başlatılan kampanyaya 1,5 milyondan fazla kişi destek verdi.

Dijital imza kampanyası platformu change.org'daki önerinin sahibi Nick M. adlı kullanıcı, bu yolla Bryant'ın NBA logosunda ölümsüzleşeceğini belirtti.

Alan Siegel tarafından tasarlanan şimdiki NBA logosunda başka bir LA Lakers efsanesi Jerry West'in silüeti yer alıyor.

1971'DEN BERİ KULLANILIYOR

NBA logosu 1971'den beri kullanılıyor. Logodaki NBA yazısının karakteri 2017'de değiştirilmişti.

NBA, logonun değiştirilmesi olasılığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

81 yaşındaki Jerry West de henüz bu konuda görüş bildirmedi.

West, Bryant'ın ölüm haberini duyduktan sonra CBS televizyonuna oğlunu kaybetmiş kadar üzüldüğünü söylemişti.

Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi

Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:45 
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