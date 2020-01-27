Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum

NBA efsanesi Kobe Bryant'tan tüm dünyayı yasa boğan haber geldi. Kobe, bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Bu gelişme Los Angeles kaynaklarınca doğrulanırken ünlü isimden geriye kalan son paylaşım ise adeta yürek burkan cinstendi.

"SANA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Kobe, birkaç gün önce NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek üçüncü sıraya çıkan Lebron James'i sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.

Kobe yaptığı paylaşımda, "Oyununu ileri taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum" notunu düşmüştü.

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