Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum - Son Dakika Spor

Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum

45 dakika önce

Helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirtilen Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, kendisi gibi Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James hakkında olmuştu.

NBA efsanesi Kobe Bryant'tan tüm dünyayı yasa boğan haber geldi. Kobe, bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Bu gelişme Los Angeles kaynaklarınca doğrulanırken ünlü isimden geriye kalan son paylaşım ise adeta yürek burkan cinstendi.

"SANA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Kobe, birkaç gün önce NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek üçüncü sıraya çıkan Lebron James'i sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.

Kobe yaptığı paylaşımda, "Oyununu ileri taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum" notunu düşmüştü.

Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum
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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:18 
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