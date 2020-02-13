Kobe Bryant ve kızı Gianna gizli bir törenle defnedildi - Son Dakika
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Kobe Bryant ve kızı Gianna gizli bir törenle defnedildi

6 saat önce

Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant'ın cenazelerinin gizli bir törenle defnedildiği öğrenildi.

Kobe Bryant ve kızı Gianna gizli bir törenle defnedildi, System.String[]

Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant'ın cenazelerinin gizli bir törenle defnedildiği öğrenildi.

Los Angeles Lakers'in efsanevi oyuncusu Kobe Bryant, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kaza sırasında helikopterde bulunan Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da hayatını kaybetmesiyle tüm dünya yasa boğuldu. Baba ve kızının cenaze töreninin tarihi merakla beklenirken, gizli bir törenle 7 Şubat'ta Orange County yakınlarında bulunan Pacific View Memorial Park mezarlığına defnedildikleri öğrenildi. Cenaze töreninin gizli tutulmasını Bryant ailesinin istediği ve törene sadece yakın arkadaş ve aile üyelerinin katıldığı ifade edildi.

Öte yandan Kobe ve kızı Gianna için, iki ismin giydikleri forma numaralarının 24 olması nedeniyle 24 Şubat'ta Staples Center'da anma töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

(İHA)

Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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