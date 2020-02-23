Kobe'nin helikopter pilotundan 2015'te dikkat çeken ihlal

Kobe Bryant ve kızı Gianna, bir helikopter kazası sonucunda yanlarındaki 7 kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi.



Kazanın nedeni olarak hava şartları görülürken polis sözcüsü yapığı açıklamada kalın sis tabakasının havayı kapladığı koşullarda yapılan uçuş, kaza nedeni olarak doğrulanmıştı.



Uçağın pilotu Ara Zobayan'ın 2015 yılında hava şartlarından kaynaklı bir ihlale neden olduğu ortaya çıktı.



Los Angeles Times'ın haberine göre Mayıs 2015'te Ara Zobayan, Federal Havacılık İdaresi kanunlarını ihlal ederek yoğun sis içeren bir uçuş gerçekleştirmiş.



Kobe Bryant'ın, "Ondan başkasıyla uçmam" dediği ve birçok ismin sadece onunla uçmak istediği Zobayan da 2015'te yaptığı ihlali kabul etmişti. (Fanatik)