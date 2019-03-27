KOBİ alacak sigortasında değişiklik

KOBİ alacak sigortasında değişikliğe gidildi.

KOBİ alacak sigortasında değişikliğe gidildi. Buna göre, bu imkandan basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler yararlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ayrıca alacak sigortası ile teminat sağlanacak satışlar da belirlendi.

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