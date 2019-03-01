Son Dakika Haberleri: Kobi Değer Kredisi-2 Devreye Alındı"

Kobi Değer Kredisi-2 Devreye Alındı"

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 bankanın desteğiyle toplamda 25 milyar TL'lik KOBİ Değer Kredisi-2'nin devreye alındığını duyurdu.

Kobi Değer Kredisi-2 Devreye Alındı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 bankanın desteğiyle toplamda 25 milyar TL'lik KOBİ Değer Kredisi-2'nin devreye alındığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı duyuruda KOBİ Değer Kredisi-2'nin devreye alındığını açıkladı. KOBİ'leri destekleyen kredi paketinin ikincisinde bakanlığın 20 milyar TL'lik kefalet desteği ile toplamda 25 milyar TL'lik kredi hacmi oluşturuldu. Paket, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip bütün KOBİ'lere açık olacak. Söz konusu paketle şartlara uygun KOBİ'lere azami 1,5 milyon TL kredi desteği verilecek. Açıklanan pakette krediler 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay vadeli olacak. Ayrıca aylık faiz oranı yüzde 1,54, yıllık faiz oranı ise yüzde 18,48 olarak belirlendi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı

Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 13:00:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kobi Değer Kredisi-2 Devreye Alındı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]