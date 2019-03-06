KOBİ Değer Kredisi 5 milyona çıktı
18 dakika önce
Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:50
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Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı