Son Dakika Haberleri: KOBİ Değer Kredisi 5 milyona çıktı

KOBİ Değer Kredisi 5 milyona çıktı

18 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

KOBİ Değer Kredisi 5 milyona çıktı, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:50 

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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