KOBİ Değer Kredisi'nde 2. paket
8 dakika önce
25 milyar liralık kredi hacmine sahip "Kobi Değer Kredisi-2" paketi 17 bankanın desteğiyle devreye alındı.
25 milyar liralık kredi hacmine sahip "Kobi Değer Kredisi-2" paketi 17 bankanın desteğiyle devreye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:50
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