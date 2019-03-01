Son Dakika Haberleri: KOBİ Değer Kredisi'nde 2. paket

KOBİ Değer Kredisi'nde 2. paket

8 dakika önce

25 milyar liralık kredi hacmine sahip "Kobi Değer Kredisi-2" paketi 17 bankanın desteğiyle devreye alındı.

KOBİ Değer Kredisi'nde 2. paket, System.String[]
25 milyar liralık kredi hacmine sahip "Kobi Değer Kredisi-2" paketi 17 bankanın desteğiyle devreye alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:50 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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