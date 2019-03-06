Son Dakika Haberleri: Kobi Değer Kredisi'nde Limit 5 Milyon TL'ye Yükseltildi

Kobi Değer Kredisi'nde Limit 5 Milyon TL'ye Yükseltildi

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "KOBİ Değer Kredisi-2" adı verilen pakette kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Kobi Değer Kredisi'nde Limit 5 Milyon TL'ye Yükseltildi, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "KOBİ Değer Kredisi-2" adı verilen pakette kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, 1 Mart'ta "KOBİ Değer Kredisi-2" adı verilen paket hakkında bilgilendirme yapıldığı anımsatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucu kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiği bildirilen açıklamada, kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kredilerde vadenin 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay olduğu ve faiz oranının aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 olarak uygulandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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