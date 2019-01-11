Son Dakika Haberleri: Kobi Değer Kredisi'ne Destek

Kobi Değer Kredisi'ne Destek

1 saat önce

13 bankanın katılımıyla hazırlanıp, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisini, başta üretim ağırlıklı olmak üzere reel sektörün iyi değerlendireceği bildirildi.

Kobi Değer Kredisi'ne Destek, System.String[]
13 bankanın katılımıyla hazırlanıp, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisini, başta üretim ağırlıklı olmak üzere reel sektörün iyi değerlendireceği bildirildi.

40 bine yakın Küçük ve Orta Ölçekli işletmeye 1.54 faiz oranı ile dağıtılacak 20 Milyar TL'de önceliğin ihracat ve üretim yapan işletmelere tanınmasının çok doğru bir tercih olduğunu ifade eden Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, "KOBİ'lerin borçları da vardır, finansman sıkıntıları da. Bunların giderilmesi demek hem üretimin, hem istihdamın, hem de ihracatın artması demektir" dedi.

Eyyüp Ergan, kredilerde önceliğin ihracat ve üretim yapan işletmelere tanınmasının ekonominin gerçekleri ile uyuşan bir tercih olduğunu vurgulayarak "Kalkınma hareketinin bir bütünlük içinde ele alınması gerekir. Bu bütünlüğün hiç şüphesiz en önemli argümanlarından ikisi reel ve finansman sektörüdür. Bu iki sektörün ülke ve dünya gerçeklerine paralel uyumlu hareket etmeleri kalkınma hareketinin başarılmasını sağlayacaktır. Son alınan kararlar doğrultusunda kullandırılacak KOBİ Değer Kredisi'nin öncelikle ve özellikle reel sektör tarafından çok ama çok verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece borç ödemelerine tahsis edilerek üretimin bir kenara itilmesi büyük bir yanlış olur. Sonucu da geçmişte zaman zaman olduğu gibi iyi yere varmaz. O nedenle hep birlikte en verimli şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye sahip olduğu her türlü zenginlikle de bunu başarabilecektir" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Trabzon, İhracat, Berat Albayrak, Ekonomi
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