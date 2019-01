Kobi Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KOBİ Değer Kredisi, 13 bankamızın tamamen kendi inisiyatifleriyle böyle bir paketi ortaya koymalarıyla devreye alınmaktadır.

Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ilk günden beri bütçe disiplininden taviz vermeyeceklerini, adımlarını bütçe disiplinin ve sınırları çerçevesinde atacaklarını söylediklerini, bu konuda sonuna kadar kararlılıklarını sürdürdüklerini ve sürdüreceklerini söyledi.



Bu yılın hedeflerine dair attıkları kararlı adımların ortada olduğunu dile getiren Albayrak, bütün bu adımların bütçeye (olumsuz) bir etkisinin olmadığını aktardı.



Albayrak, "Dezenformasyon, şu, bu... Her tarafta bir şey konuşuluyor. Ben her yerde diyorum; Türkiye'de herkes konuşuyor, herkes biliyor, bir futbol, diğeri ekonomi... Herkes anlıyor. 81 milyon teknik direktör ve ekonomist." diye konuştu.



Bu yüzden sağlıklı ve rasyonel yorum yapmak zorunda olduklarını aktaran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Duygusal değil. Farklı siyasi, sosyal, kültürel saikle değil. Rasyonel, gerçekçi, ayakları somut, yere basan... 'Bakan çok gülüyor, niye çok gülüyor?' Bakan gülüyor, çünkü gerçeği, Türkiye'yi, Türkiye'nin kapasitesini, potansiyelini, mevcut yapabileceklerini biliyor ve buna inanıyor. İnandığı için her daim pozitif. Pozitif olacağız ki toplum size bakıyor, reel ekonomi noktasında şirketlerinize, size bakıyor."



Albayrak, Türkiye'nin her türlü sıkıntıları aşmasının, bu 81 milyon kapasitesinin ve potansiyeli sayesinde olduğunu anlattı.



- "Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve güçlü yapısını korumaktadır"



Yakın zamanda BDDK'nın bankalara ilişkin bir çalışma yaptığını ve mevcut tabloyu ortaya koyduğunu anımsatan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bankalarımızın sermaye ve likiditeleri konusunda mevcut tabloyu ifade etti. Makroekonomik dengelenme süreci boyunca BDDK mali bünye analiz çalışmalarına sürekli, yakından devam edecek. ve bu kapsamlı ve kredi bazlı çalışma ile de bankaların sermaye ve likidite açısından makroekonomik şoklara karşı dayanıklılığını dün olduğu gibi bugün de ve yarın da yakından izlemeye devam edecek. Bugün, yapılan çalışmalar çok net ortaya koymaktadır; bir bütün olarak sektörümüz sağlıklı ve güçlü yapısını korumaktadır. Dünyadaki birçok ülkeye Avrupa, Amerika olmak üzere birçok rasyo anlamında korumaktadır. ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu gayet açık ve nettir."



Albayrak, bankaların mali durumundaki bu olumlu görünümün yanında, son dönemde kamu bankaları ve özel bankaların sermaye tabanını güçlendirmeye yönelik adımlarını attığına değindi.



İhtiyatlı ve tedbirli olacaklarını, daha güçlü bilanço ile olabilecek olumsuz senaryolara hazırlıklı olacaklarını dile getiren Albayrak, bankaların mevcut mali yapılarını güçlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.



- "Gerekli gördüğümüzde her türlü tedbiri alırız"



Albayrak, kamu bankaları anlamında da kendilerinin gerekli gördükleri takdirde bu çerçevede her türlü aksiyonu alacaklarını, daha tedbirli, daha güçlü adımlar için gerekli aksiyonları alacaklarını vurguladı.



Bu kapsamda sermaye artırımı veya sermaye benzeri kredi temini ile ihtiyatlı duruş ortaya koyulduğunun gayet açık ve net olduğunu dile getiren Albayrak, "Ve karlılıkları ile de sermaye yeterliliğini güçlü bir şekilde destekleyen bir bankacılık sektörümüz var. Kimsenin şüphesi olmasın, biz politikalarımızın başına, bankacılık sektörümüz ve reel sektörümüzün küresel dalgalanmalardan ve şoklardan etkilenmemesi için gerekli güçlü altyapıyı tesis etmeyi hedef olarak koyduk. Bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.



- "Ekonomi yönetimi şoklara ve dalgalanmalara karşı çok güçlü reaksiyon ortaya koyuyor"



Bakan Albayrak, "2019 yılı Yeni Ekonomi Programımızla birlikte başlattığımız enflasyonla mücadele, bütçe disiplini konusundaki adımlarımızı daha da güçlü attığımız, pozitif iyileşmeleri yapısal adımlarla kalıcı hale getirdiğimiz ve küresel piyasalarda bizim hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancı çok daha yukarılara taşıdığımız bir yıl olacak." şeklinde konuştu.



Bundan 6 ay önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurulmasıyla Türkiye'nin son yıllarla birlikte içinden geçtiği süreçte bahseden Albayrak, o dönemde popülizmden uzak koydukları hedeflere 31 Aralık'ta ulaştıklarını söyledi.



Albayrak, güçlü bir bütçe disiplinine 16 yıldır olduğu gibi 2018'de de devam ettiklerini kaydederek, "16 yıldır olmadığı kadar belki para maliye politikalarında enflasyonla mücadele noktasında yaşanan bu dalgalanma ve şoklara rağmen çok güçlü bir reaksiyon ortaya koyan bir ekonomi yönetimi var. Burada çok güçlü saha markajına devam ediyoruz. Gideceğimiz hala çok yol var. Ağustos, aralık enflasyon köpüğüne bakarsak hala 10 puanlık bir marj var." dedi.



Enflasyonla mücadelede gerek para politikaları, gerek mali politikalar açısından bu ivme ve koordinasyonla süreceğini vurgulayan Albayrak, bazı iş dünyası STK temsilcileri ile görüştüğünde 2019 cari denge tahminlerinin çok pozitif olduğunu gördüğünü aktardı.



Albayrak, cari açığın azalmasından, ihracattaki artıştan ve ithalattaki düşüşten bahsederek, "Özellikle 2019'da uygulayacağımız yapısal reformlarla, 2019 çok önemli yapısal reformların hayata geçtiği bir yıl olacak, şu ana kadar yaptıklarımızın yanında. Dolayısıyla bu 3 ana eleştiri konusu, Türkiye ekonomisyle ilgili 3'ü de dizginlenmiş, kontrol altına alınmış ve güçlü bir şekilde beklenenden daha hızlı şekilde pozitif bir ivme yakalayarak pozitif bir noktaya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Berat Albayrak, "Bugün bu maliyetler zannediyorum altıncı, sekizinci aydan sonra bankalarımızı çok ciddi pozitif karlar olarak yazmaya devam edecek. Son çeyrekte belki de çok daha uygun maliyetli başka paket yapacağız, çok daha uygun maliyetli." ifadelerini kullandı.



"Hem bankacılık sektörümüz, hem reel sektörümüz, hem de ekonomimiz kazanacak. Velhasıl inşallah tüm Türkiye kazanacak." diyen Albayrak, söz konusu finansmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Öte yandan, Bakan Albayrak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



- 13 bankanın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi



Konuşmalardan sonra Bakan Albayrak'ın huzurunda, 13 bankanın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.



KOBİ Değer Kredisi paketi Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, QNB Finansbank Üst Yöneticisi Temel Güzeloğlu, Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıflar Bankası Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Gökhan Erün ve Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir tarafından imzalandı.



(Bitti)

