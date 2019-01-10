Kobi Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı - İmza Töreni
1 saat önce
- Bankaların yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreninden görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- Bankaların yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreninden görüntüler Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:30 Kaynak: AA
Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı
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