Kobi Destek Kredileri Piyasaları Hareketlendirecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ Değer Kredisi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Cirosu 25 milyon TL'nin altındaki şirketlere finansman desteği sağlanacak. İhracat ve imalat sektörüne azami 1 milyon TL, diğer sektörlere azami 500 bin TL kredi verilecek. Bu pakette 6 ay kredi geri ödemesi olamayacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın KOBİ Değer Kredilerine ilişkin açıklamasının piyasada olumlu etkileri olacağını söyleyen Zafer Yıldırım " Sayın Bakanımız Albayrak'ın bugün müjdesini verdiğiKOBİ destek kredileri piyasaları hareketlendirmek için önemli bir adımdır. Ankara ve genelde de Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan ve gün geçtikçe sayıları artan KOBİ'lerimize kredinin 6 ay ödemesiz olması, küçük üreticiyi bir nebze rahatlatacaktır" dedi.

"OVP tedbirleri göz ardı edilmemeli"

Genç iş insanları olarak açıklanan paketin olumlu etkilerinin olacağını anlatan Zafer Yıldırım "Bu süreci iyi değerlendirmeli, OVP'de vaat edilen tedbirlere riayet edilmesi hususunda hepimiz dikkatli olmalıyız. Genç iş adamları olarak yapacağımız yatırımlarda ve atacağımız adımlarda ülke ekonomisinin çıkarlarını düşünmeliyiz. Atılan bu adımlar sayesinde özellikle 2019 yılının ilk çeyreğinde etkili olacağını düşündüğümüz daralmanın şiddeti azalmış olacaktır" ifadelerini kullandı.