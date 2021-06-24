İhracat süreçlerinin pazarda büyümeyi ve gelişmeyi başlatmanın önemli bir yolu olduğunu belirten Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "TUIK verilerine göre 2019 yılına ilişkin toplam ihracatın yüzde 36,6'sı, ithalatın ise yüzde 21,5'i KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi. KOBI'ler Büyüme için ihracatı artırmaya odaklanmalı" dedi.

TUIK tarafından yakın tarihli başka açıklanan bir istatistik olmadığını, pandemiyle ihracata yönelen ve ihracat yapmak isteyen KOBI'lerin sayısının arttığını belirten Survivor Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Ancak birçok KOBI seyahatlerinin kısıtlandığı, fuarların düzenlenmediği, süreçlerin online'a taşındığı günümüzde uluslararası pazarlara nasıl girebileceği ve gelişebileceği konusunda nasıl hareket edeceğini bilemiyor" açıklamasında bulundu.

KOBI'LER İHRACATA YETERİ KADAR ODAKLANMIYOR

Birçok KOBI'nin günlük operasyonlarını yürütmekle çok meşgul oldukları için ihracat potansiyellerini dikkate almadıklarını belirten Açıkelli, "Çoğu zaman şirketler, ihracatın çok külfetli veya karmaşık olduğunu düşünürler ayrıca bu konuda devlet tarafından sunulan ihracat yardımlarının veya teşviklerinin de maalesef yeteri kadar farkında değiller" diye konuştu.

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN STRATEJİK ADIMLAR"

Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Survivor Dijital Medya Pazarlama Ajansı olarak ihracat yapan B2B firmalarına dijital pazarlama desteği sunuyoruz. Bu süreçte fark ettiğimiz birkaç önemli nokta var. Perakende ya da toptan fark etmeden ihracat yapmak isteyen tüm firmaların bu noktalara dikkat ederlerse daha başarılı bir ihracat süreci yürüteceklerine inanıyoruz" diyerek ihracat yapan firmalara yönelik dikkat edilmesi gereken adımları şu şekilde sıraladı:

"Başarılı ihracat için birinci adım yüksek kaliteli ürünlerdir. Ürünlerin kalitesi hem ülkenizdeki hem de ihracat yapacağınız yerlerdeki müşteriler için önemlidir. Ayrıca kalite sadece sizi değil, ülkenizin imajını da gerçekten etkiler. Bu nedenle, ihraç ettiğiniz ürünlerin sadece müşterilerin ihtiyaçlarını ve ilgili yönetmelikleri karşılamasını değil, aynı zamanda yüksek kalitede olmasını sağlamasınınız."

"HİZMET VE PAZARLAMA STRATEJİSİ ÜLKEYE ÖZEL BELİRLENMELİ"

Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Ürün ve hizmetlerinizi dış pazarlara uyarlayın. Küresel ticaret söz konusu olduğunda, her pazar farklılık gösterir bu farklılıklar sadece ekonomik değil, kültürel olarak da ticareti etkiler. Bir ülkede başarılı bir performans gösteren bir ürün ya da pazarlama stratejisi başka bir ülkede aynı başarıyı elde edemeyebilir bu nedenle her ülke için o pazara girmeden önce araştırma yapmak ve ürün, hizmet ve pazarlama stratejisini o ülkeye özel belirlemek önemlidir" diye konuştu.

"E TİCARET'İN GÜCÜNDEN YARARLANIN"

Markanın tescil ettirilmesi gerektiğini belirten Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Marka tescilinin koruması sadece tescili alınan ülke sınırları için geçerlidir. Oysaki ihracat yaptığınız ülkelerde distribütörlük anlaşmaları yapabilmek, markanız üzerinde yasal haklar elde edebilmek için markanızı o ülkelerde de koruma altına almalısınız" açıklamasında bulundu.

Açıkelli son olarak şunları söyledi:

"Devlet desteğinden yararlanın. E Ticaret'in gücünden yararlanın. İster perakende ister toptan satış yapın, her iki durumda da üye olabileceğiniz global ve güçlü e-pazaryerleri mevcut. Bu e-pazaryerlerinin marka bilinirliği ve potansiyel müşteri avantajından yararlanarak dış pazarlara daha hızlı bir giriş yapabilirler. Özellikle ihracata yeni giriş yapan firmalar için bu global pazaryerlerinde bulunmak başlangıçta bir marka bilinirliği elde edene kadar müşteri güveni kazanmada önemli bir avantaj sağlayacaktır."