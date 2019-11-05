Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Giresun Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Giresun'da faaliyet yürüten işletme yetkilileri ile sigorta acenteleri iştirak etti.



Toplantının açılışında konuşan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Ticari ortakların bir birini tanıması ve karşılıklı kazanımları destekleyen "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" yıllardır mücadelesini verdiğimiz bir uygulamadır. Bu proje işletmelerimizin daha sağlıklı ve risk oranı düşük ticaret yapmasının kapısını aralamaktadır." dedi.



Düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan ise iş dünyasının talebi doğrultusunda oluşturulan alacak sigortasının çok yönlü avantajlarını anlattı.



İki tacirin faturalı vadeli alacağının ödenmemesi karşılığının teminat altına alınmasını içerdiğine vurgu yapan Karan, "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası uygulamasında fatura ve vade tarihi mutlak oluşmalıdır. Banka teminat mektubu ya da kredi kartı bu uygulama kapsamında değildir. Senet yada çek kapsamın içinde yer almaktadır. Grup şirketlerinin karşılıklı ticari işlem alacakları, kamu kurum alacakları bu sigorta kapsamının dışında yer almaktadır. Dünya genelinde 7 trilyon dolar işlem hacmi olan alacak sigortası, 28 Aralık 2018 tarihinde usul esaslarının yayınlanması ile ülkemizde Halk Sigorta tarafından başlatıldı. İlk dokuz aylık dönemde ise 15 bin alıcının borcuna teminat verilen çalışmada 1 milyar 431 milyon TL alacak teminat altına alınmış oldu. Bu projenin amacı müşterilerin risk limitlerini belirlemek ve daha sağlıklı ticari ortam oluşturmaktır" diye konuştu. - GİRESUN