Son Dakika Haberleri: "KOBİ'ler ekonominin lokomotif gücüdür"
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"KOBİ'ler ekonominin lokomotif gücüdür"

1 saat önce

TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ'lerin işletmelerin yüzde 99'unu, istihdamın yüzde 72'sini, katma değerin yüzde 54'ünü, ihracatın yüzde 55'ini, toplam cironun yüzde 62'sini, brüt yatırımların ise yarısını oluşturduğunu belirtti.

TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ'lerin işletmelerin yüzde 99'unu, istihdamın yüzde 72'sini, katma değerin yüzde 54'ünü, ihracatın yüzde 55'ini, toplam cironun yüzde 62'sini, brüt yatırımların ise yarısını oluşturduğunu belirtti.

Orhan Turan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:40 
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