"KOBİ'ler ekonominin lokomotif gücüdür"
1 saat önce
TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ'lerin işletmelerin yüzde 99'unu, istihdamın yüzde 72'sini, katma değerin yüzde 54'ünü, ihracatın yüzde 55'ini, toplam cironun yüzde 62'sini, brüt yatırımların ise yarısını oluşturduğunu belirtti.
TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ'lerin işletmelerin yüzde 99'unu, istihdamın yüzde 72'sini, katma değerin yüzde 54'ünü, ihracatın yüzde 55'ini, toplam cironun yüzde 62'sini, brüt yatırımların ise yarısını oluşturduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:40
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