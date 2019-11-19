KOBİ'ler finansmana daha kolay erişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programında faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ'ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'ne katıldı. Bakanlık tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen ödül töreninde Varank, "Artık küresel rekabette ayakta kalabilmek, bu yarışın daimi oyuncusu olabilmek için teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olmak gerekiyor. Teknolojiyi üretmek içinse, iyi işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi şart. İşte biz de hükümet olarak bu ihtiyaca cevap vermek üzere kolları sıvadık. 17 sene boyunca, bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sonucunda güçlü bir ekosistem inşa ettik. Milli teknoloji hamlesiyle, 200'ü aşkın üniversite, bin 500'ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacı bu ekosistemin temel aktörleri. Bu aktörler aynı zamanda, Milli Teknoloji Hamlemizin de vazgeçilmez paydaşları. Paydaşlarımızın verimliliğini daha da artırmak adına; fikirden ürüne, üründen pazara tüm süreçleri iyi kurgulanmış desteklerimizle teşvik ediyoruz. Bilimsel bilgiyi, ticarileştirilebilir yüksek katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek adına farklı mekanizmalara sahibiz. Son 5 yılda, 7 bin 500 firma ve üniversitenin 9 binin üzerindeki projesine 3,5 milyar lira hibe verdik. Kendi firmalarını kuran bin 112 girişimciye, Tekno-Girişim Sermaye Desteği Programıyla (BiGG) 194 milyon lira kaynak kullandırdık. Avrupa Komisyonuyla yürüttüğümüz müzakereler sonucunda, tarihi bir kararın alınmasını sağladık. AB'nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programlarına TÜBİTAK koordinasyonunda katılım sağlıyoruz. TÜBİTAK, muhataplarıyla yoğun müzakereler yürüttü ve günün sonunda da istediğimizi almış olduk. Bundan böyle havuza koyduğumuz para, sadece ülkemizden başvuruda bulunan projeleri desteklemek için kullanılacak. Avrupa Komisyonu, ilk defa bu yönde bir karara imza attı. Önümüzdeki sene 80 milyon Avro'ya yakın bir kaynağı özel sektörümüz ve akademisyenlerimizin talepleri doğrultusunda kullandıracağız" ifadelerini kullandı.



"KOBİ'ler, artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler"



Kredi kullanan KOBİ'lere de müjde veren Varank, "21 Ekim'de Bankalar ve Kredi Garanti Fonuyla bir protokol imzalamış ve KOBİ Finansman Destek Programını devreye almıştık. Bu yeni programda; KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin liraya kadar, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlıyoruz. Finansal piyasalardaki son dönem eğilimleri ve ekonomideki canlanmayı da dikkate alarak, KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programında faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ'ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler" şeklinde konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak internet portalı kurulacağının sinyallerini veren Varank, "Bakanlık olarak vizyoner bir proje üzerinde çalışmaya başladık. Ar-Ge merkezleri ve teknoparklar arasındaki eşgüdümü ve farkındalığı artırmak için bir internet portalı kuruyoruz. Amacımız teknoparklardaki 5 binin üzerindeki firmayla, bin 500'ün üzerindeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin birbirinden haberdar olması. Sizlerin bu portala katkıda bulunmasını çok önemsiyoruz. Veri bazlı politikalar geliştirilmesi adına, hem özel sektörümüzün hem de kamunun bu veri tabanını en iyi şekilde kullanabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.



"Şimdiye kadar 4 bine yakın laboratuvarı veri girişi için yetkilendirdik"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Bir başka yenilikçi adımımız da Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalı. Üniversiteler, araştırma altyapıları, TÜBİTAK ve TSE bünyesindeki laboratuvarları ve envanteri listeleyip, sanayinin kullanımına açmak istiyoruz. Bu sayede kaynak israfının ve mükerrer yatırımın önüne geçmiş olacağız. Şimdiye kadar 4 bine yakın laboratuvarı veri girişi için yetkilendirdik. 2 bin civarında test kabiliyeti tanımlaması yapıldı. 4 bini aşkın cihaz da kaydedildi. Hala envanter listelemesi yapmamış kurumlarımız varsa, buradan çağrıda bulunayım. Bildirimlerinizi en kısa sürede tamamlayın. Laboratuvarların, altyapıların hem birbirleriyle hem de özel sektörle iş birliği yapmaları, tecrübe ve yetkinlik paylaşımı yoluyla ekonomiye ciddi kazançlar getirecek. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, milli teknoloji hamlesi çerçevesinde teknoloji kapasitesini artıracak tüm aktörlerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bundan sonra hem süreçleri yalınlaştırabilmek hem de sizlerin iş ve işlemlerine kolaylık sağlayabilmek için sizlerden gelecek yeni bildirimlere göre süreçleri yeniden revize etmek istiyoruz."



Toplam 39 ödül



Törende Bakan Varank, 13 kategoride 39 ödülü sahiplerine verdi. Törende ayrıca 735 firmaya Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi verildi.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2018 Yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre, olgun teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi ODTÜ Teknokent, gelişmekte olan teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, erken aşama teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve en iyi gelişme gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi genel sıralamada da birincilik kazandı.



Ar-Ge merkezleri performans ödüllerinin verildiği firmalar ise şu şekilde sıralandı:



"A Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (15-35 Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş



B Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (36-50 Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş



C Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (51-75 Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş



D Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (76-250 Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş



E Grubu Ar-Ge Merkezleri Kategorisi (250 Üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı) birincisi: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş



Proje Kapasitesi Kategorisi birincisi: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş



İş Birliği ve Etkileşim Kategorisi birincisi: Kale Oto Radyatör Sanayi ve Ticaret A.Ş



En Fazla Yeni Ar-Ge Personeli İstihdamı Kategorisi birincisi: Aselsan AŞ



En Fazla Ar-Ge Harcaması Yapan Ar-Ge Merkezleri Kategorisi birincisi: Aselsan A.Ş."



Ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra; Bakan yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin önemli aktörleri katıldı. - ANKARA