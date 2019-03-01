Son Dakika Haberleri: Kobi'ler İçin 25 Milyar Liralık Yeni Kredi Paketi

Kobi'ler İçin 25 Milyar Liralık Yeni Kredi Paketi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti.

Kobi'ler İçin 25 Milyar Liralık Yeni Kredi Paketi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta yeni bir KOBİ paketi açıklayacakları yönündeki sözlerini anımsatarak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine garantili toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Albayrak, destek olan 17 bankaya da teşekkür etti.

Albayrak, destek paketine ilişkin infografik de paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:20 Kaynak: AA

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Twitter'dan "Tweet'i Gizle" Seçeneği Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun

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