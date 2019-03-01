Kobi'ler İçin 25 Milyar Liralık Yeni Kredi Paketi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, bugünden itibaren KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti.
Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta yeni bir KOBİ paketi açıklayacakları yönündeki sözlerini anımsatarak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.
Hazine garantili toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Albayrak, destek olan 17 bankaya da teşekkür etti.
Albayrak, destek paketine ilişkin infografik de paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:20 Kaynak: AA
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