KOBİ'ler için "alacak sigortası"
1 saat önce
Alacak sigortasından; başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabilecek.
Alacak sigortasından; başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:48
Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Aile Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu
Murat Yıldırım, Camsız Gözlüğü Fark Edince Ortaya İlginç Anlar Çıktı
Haklarında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Beklenen Açıklama Geldi