Son Dakika Haberleri: KOBİ'ler için "alacak sigortası"

KOBİ'ler için "alacak sigortası"

1 saat önce

Alacak sigortasından; başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabilecek.

KOBİ'ler için
Alacak sigortasından; başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:48 

Ekonomi
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