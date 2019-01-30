KOBİ'ler için kefalet limiti arttı
44 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ'ler için azami 12 milyon TL'den, 25 milyon TL'ye çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ'ler için azami 12 milyon TL'den, 25 milyon TL'ye çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:24
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