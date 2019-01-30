Son Dakika Haberleri: KOBİ'ler için kefalet limiti arttı

KOBİ'ler için kefalet limiti arttı

44 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ'ler için azami 12 milyon TL'den, 25 milyon TL'ye çıkarıldı.

KOBİ'ler için kefalet limiti arttı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ'ler için azami 12 milyon TL'den, 25 milyon TL'ye çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:24 

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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