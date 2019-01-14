Son Dakika Haberleri: Kobi'ler İçin Yeni Kredi Paketi

Kobi'ler İçin Yeni Kredi Paketi

1 saat önce

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin büyüklüğünün 20 milyar TL olacağı ifade edildi.

Kobi'ler İçin Yeni Kredi Paketi, System.String[]
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin büyüklüğünün 20 milyar TL olacağı ifade edildi.

KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketiyle ilgili Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada KOBİ'lere 20 milyar TL'lik kredi desteği verileceği belirtildi. 13 bankanın katılım sağladığı ve yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmelere finansman imkanı sağlayacak olan KOBİ Değer Kredisi'yle imalat ve ihracat sektöründeki şirketlere azami 1 milyon TL destek verilecek. Hizmet sektöründeki şirketlere de azami 500 bin TL destek sağlanacak olan paketle toplamda 40 bin işletmeye kredi verilmesi öngörülüyor. Ayrıca 6 ayı geri ödemesiz, 36 ayda geri ödenecek kredide 1,54 faiz uygulanacak" bilgilerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Çerkezköy, Ekonomi
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