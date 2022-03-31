"KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı

31.03.2022 22:22

Adana'da, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyon ve derneklerine yönelik yürütülen "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı.

Adana'da, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyon ve derneklerine yönelik yürütülen "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı.

TÜRKONFED ile Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş birliğinde Akbank'ın desteğiyle yürütülen projenin tanıtım toplantısı, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) ile Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ADSİAD) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü, toplantının açılışında, yeşil dönüşümün önemi ve kurumların nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik kapsayıcı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sayıları 3,4 milyona ulaşan KOBİ'lere bakıldığında yeşil dönüşüm alanında henüz arzu edilen seviyenin gerisinde olunduğunu ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:

"Türk KOBİ'lerinin yüzde 40'ının kaynak verimliliğini artırma konusunda hiçbir yatırım yapmadığı gözlenirken, yüzde 29'u cirosunun yüzde 5'inden az bir kısmını kaynak verimliliğine ayırıyor. TÜRKONFED olarak, iklim değişikliğinin yarattığı sorunların, ülkemiz için esas beka meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu küresel risklere çağın gerektirdiği dönüşümden geçerek hazırlanmalı, kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da işin içinde olduğu, kapsayıcı ve katılımcı iş birliği süreçleriyle kriz senaryolarımızı oluşturmalıyız. Yeşil dönüşüme olan bağlılığımız, bir yandan riskleri bertaraf ederken, diğer yandan yeni fırsatları değerlendirmemizin dayanağını oluşturacaktır."

Akbank'ın yeşil dönüşüme finansman desteği

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci de bu yeşil mutabakatla başlayan süreçte sınırda karbon vergisi gibi konuların bankalar dahil olmak üzere herkesin en önemli gündemi olduğunu belirtti.

Bankaların bu konuda birçok ürünlerini sergilediğini ifade eden Özdeğirmenci, "Birçok bankada çevre dostu taşıt kredisi, çevre dostu ihracat paketleri gibi ürünler görüyorsunuz. Bunların yeterli olmadığının hepimiz farkındayız. Önümüzdeki süreçte finansmanla ilgili birçok bankanın kendine farklı farklı hedefler koyduğunu diyebiliriz. Akbank olarak biz 2030 yılına kadar 200 milyar lira gibi bir finansman desteği sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile KAS Türkiye Proje Yöneticisi Bekir Öncel'in de konuşmalarının ardından "Sürdürülebilir Tarım" başlıklı panel düzenlendi.

Toplantıya, ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer ile davetliler katıldı.

KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi tanıtıldı
KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi tanıtıldı
KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi tanıtıldı

YORUMLAR
500
Adana'nın en sorunlu mahallesine kentsel dönüşüm neşteri Adana'nın en sorunlu mahallesine kentsel dönüşüm neşteri Bakan Kurum'dan 'Adana'da tehlikeli atık' açıklaması: Bölgeyi taradık, döküm yok Bakan Kurum'dan 'Adana'da tehlikeli atık' açıklaması: Bölgeyi taradık, döküm yok

Hakan Binbaşgil, geri dönüşüm, Türkonfed, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 22:31:29. #1.13#
SON DAKİKA: "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement