KOBİ’ler market raflarına giremiyor
1 saat önce
ASHİB Başkan Vekili Yamanyılmaz, son zamanların gündemi haline gelen marketlerdeki "fahiş fiyatlar" sorununun çözülmesi için Market Yasası'nın bir an önce çıkartılması gerektiğini ifade etti.
ASHİB Başkan Vekili Yamanyılmaz, son zamanların gündemi haline gelen marketlerdeki "fahiş fiyatlar" sorununun çözülmesi için Market Yasası'nın bir an önce çıkartılması gerektiğini ifade etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13
Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi
Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu
Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi