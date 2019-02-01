Son Dakika Haberleri: KOBİ’ler market raflarına giremiyor

KOBİ’ler market raflarına giremiyor

1 saat önce

ASHİB Başkan Vekili Yamanyılmaz, son zamanların gündemi haline gelen marketlerdeki "fahiş fiyatlar" sorununun çözülmesi için Market Yasası'nın bir an önce çıkartılması gerektiğini ifade etti.

KOBİ’ler market raflarına giremiyor, System.String[]
ASHİB Başkan Vekili Yamanyılmaz, son zamanların gündemi haline gelen marketlerdeki "fahiş fiyatlar" sorununun çözülmesi için Market Yasası'nın bir an önce çıkartılması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 

Ekonomi
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