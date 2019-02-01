KOBİ’ler market raflarına giremiyor

ASHİB Başkan Vekili Yamanyılmaz, son zamanların gündemi haline gelen marketlerdeki "fahiş fiyatlar" sorununun çözülmesi için Market Yasası'nın bir an önce çıkartılması gerektiğini ifade etti.

ASHİB Başkan Vekili Yamanyılmaz, son zamanların gündemi haline gelen marketlerdeki "fahiş fiyatlar" sorununun çözülmesi için Market Yasası'nın bir an önce çıkartılması gerektiğini ifade etti.

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