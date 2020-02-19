KOBİ’ler mecburen ihracatı öğrendi - Son Dakika
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KOBİ’ler mecburen ihracatı öğrendi

1 saat önce

Yuvarlak Masa'nın konuğu olan Ankara Sanayi Odası (ASO) Demir ve Metal İşleri Sanayi Komitesi üyeleri, finansmana erişimin kolaylaşması halinde 2020 yılından umutlu olduklarını bildirdi.

KOBİ’ler mecburen ihracatı öğrendi, System.String[]

Yuvarlak Masa'nın konuğu olan Ankara Sanayi Odası (ASO) Demir ve Metal İşleri Sanayi Komitesi üyeleri, finansmana erişimin kolaylaşması halinde 2020 yılından umutlu olduklarını bildirdi...

Ankara Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:04 
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