KOBİ’ler mecburen ihracatı öğrendi
1 saat önce
Yuvarlak Masa'nın konuğu olan Ankara Sanayi Odası (ASO) Demir ve Metal İşleri Sanayi Komitesi üyeleri, finansmana erişimin kolaylaşması halinde 2020 yılından umutlu olduklarını bildirdi.
Yuvarlak Masa'nın konuğu olan Ankara Sanayi Odası (ASO) Demir ve Metal İşleri Sanayi Komitesi üyeleri, finansmana erişimin kolaylaşması halinde 2020 yılından umutlu olduklarını bildirdi...
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:04
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