KOBİ'ler pandemide de Türkiye ekonomisini ayakta tutuyor

DÜZCE (İHA) – Bilsoft Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, KOBİ'lerin pandemide de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını, Türkiye'de toplam ihracatın yüzde 60,1'ini KOBİ'lerin gerçekleştirdiğini söyledi.

Bilsoft Yazılım 2005'ten itibaren sunduğu, yerli ve milli imkanlarla üretilen ön muhasebe programları ile işletmelerin dijital dönüşümlerinde rol oynuyor. KOBİ'lerin Türk ticari hayatındaki önemine vurgu yapan Bilsoft Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, "Ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77'sini oluşturan KOBİ'ler, toplam istihdamın yüzde 78'ini, toplam katma değerin yüzde 55'ini, toplam satışların yüzde 65,5'ini, toplam yatırımların yüzde 50'sini, toplam ihracatın yüzde 60,1'ini gerçekleştirmektedir" diye konuştu.

"İşletmeler dijitalleşmeye yönlendirilmeli"

Verilen bu rakamların çok önemli rakamlar olduğunu ifade eden Veli, bu önemin yanı sıra, KOBİ'lerin yaşadıkları ve çözmeleri gereken birtakım sorunları da bulunduğunu aktardı. Veli, "Bu durumda KOBİ'ler daha hızlı iş süreçleri geliştirmek, interneti etkin kullanma, internet üzerinden yeni pazarlara açılması gerekmektedir. Bu konuda işletmeler ivedilikle dijitalleşmeye yönlendirilmeli. Bilsoft Yazılım olarak üstümüze düşeni yerli ve tamamen milli imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Bize inanıp ürünlerimizi kullanan firmalar bu dönüşümün keyfini çıkarıyor ve bunun da kar oranlarına direkt yansıdığını görüyoruz. Bu bizleri çok mutlu ederken daha da gayretli olmamızı teşvik ediyor" dedi. - DÜZCE