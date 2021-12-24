"KOBİ'ler sosyal medya desteği ile reklam eksikliklerini gidermeli" - Son Dakika

Küçük işletmelerin sosyal medya desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kurgu Ajans Kurucusu Haydar Akyavuz, "KOBİ'ler sosyal medya desteği ile reklam eksikliklerini gidermeli. Geleneksel reklam uygulamalarını geride bırakmayı, yenilikçi teknolojiler ve sosyal medya kanallarıyla kurumsal firmaların profesyonel ve güvenilir çözüm ortağı olup, işletmelerin reklam stratejilerini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

2018 yılında İTÜ tarafından yapılan bir araştırmaya göre girişimcilerin yüzde 86,3'ü sosyal medyanın işletmenin internette tanınırlığını artırdığına, yüzde 67,7'si ise sosyal medyanın hedef kitleye kolayca ulaşmalarına yardımcı olduğuna inanıyor. Ancak yüzde 52,4'ünün sınırlı teknolojik becerisinin olması ve sosyal medyayı kullanamaması büyük ölçekli şirketlere karşı yüksek verimli rekabet edemeyeceğini düşünmesine sebep oldu. Kurgu Ajans kurucusu Haydar Akyavuz, geleneksel reklam uygulamalarını geride bırakmayı, yenilikçi teknolojiler ve sosyal medya kanallarıyla KOBİ'lerin reklam eksikliklerini gidermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Koşulsuz müşteri memnuniyetini esas aldıklarını söyleyen Akyavuz, "Web tasarım, grafik tasarım, video tasarım ve diğer dijital hizmetleri ile kurumsal firmaların profesyonel ve güvenilir çözüm ortağı olmayı ve işletmelerin reklam stratejilerini geliştirerek hizmetlerimizi çok kısa bir sürede hedef kitlelerine duyurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Akyavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 yaşındayken ilk kitabımı yazdım. Basım ve yayın işlerinin tamamıyla tek başıma uğraşırken dijital dünyaya adım atılması gerektiğini ilk o an hissettim. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde çift anadal üzerine lisans eğitimim sırasında Cihan Erdoğanyılmaz ile robotik projesi hazırladık. TÜBİTAK'tan üçüncülük ve ODTÜ'den ikincilik ödülü aldığımız halde yatırımcı desteği alamadığımızdan amacımıza ulaşamadık. Bunun dijital dünya ile bağımızın zayıf oluşundan kaynaklandığını fark ettim. Bizim gibi girişimcilerin yaptığı iş ne olursa olsun, reklamı olmayan her fikir sönüp gidiyordu. Bunu düzeltebilmek için KOBİ'ler ile dijital dünya arasında köprü kurmaya karar verdim. ve 2021 yılında dijital dünyaya bir ışık sloganı ile Türkiye karşısına çıkıyoruz."

3 MİLYON 295 BİN GİRİŞİM KOBİ SINIFINA GİRİYOR

TÜİK, KOSGEB ve TOBB ortak çalışması sonucu elde edilen verilere göre 2020 yılı itibariyle sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 295 bin girişimin KOBİ sınıfına girdiğine dikkat çeken Akyavuz, "Bu rakam toplam girişim sayısının yüzde 99,8'ini oluşturuyor. Sosyal medya; küçük, orta ya da büyük işletmelerin kendi içeriklerini ürettikleri, ürün ve hizmet paylaşımı yapabildikleri ve hedef kitlelerine daha hızlı ulaşmaya çalıştıkları platformlar olarak kullanılıyor. Bu sebeple dijital medya pazarlamasının ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artarken istihdam, üretim, ihracat ve yatırım içindeki payı önemli büyüklüklere ulaşıyor. İnsanların sosyal medyada çok vakit geçirmesi, işletmelerin sosyal medya hesaplarını özenle kurgulanmış içeriklerle doldurmalarını bir zorunluluk haline getiriyor" diye konuştu.

"BOŞLUĞU KURGU AJANS TAMAMLAYACAK"

Türkiye'de dev şirketler için faaliyet gösteren yeterince reklam ajansı olduğunu ancak ülke ekonomisinin can damarı olan KOBİ'ler'in reklam videosu, sosyal medya yönetimi, içerik üretimi vb. proje brieflerine binlerce dolarlık teklif veren ajanslar ile karşılaştığını söyleyen Akyavuz, bu uyumsuzluğu ortadan kaldıracak ve dijital çağda oluşan boşluğu tamamlayacaklarını belirtti.