Kobi'ler Yeni Paketi Kullanarak Üretim Vitesini Yükseltecektir"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ Değer Kredisi-2 paketine ilişkin, "Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ Değer Kredisi-2 paketine ilişkin, "Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ'ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir.Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.



Avdagiç, bugün açıklanan 25 milyar liralık KOBİ'lere yönelik Hazine garantili KOBİ Değer Kredisi-2 paketine ilişkin açıklamada bulundu.



Şekip Avdagiç, finansmanda ve teşvikte fırsatların en üst düzeye çıktığını belirterek, "KOBİ'ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir. Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğindeki ekonomi yönetiminin piyasaları büyük bir hassasiyetle takip ettiğini ve proaktif önlemlerle iş dünyasının önünü açtığını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:



"Birbiri ardına yapılan doğru müdahaleler sayesinde, ekonomimiz her gün daha da güç kazanıyor. Birinci KOBİ Değer Kredisi'nden 80 bini aşkın firma yararlandı. Şimdi KOBİ Değer Kredisi-2 ile 25 milyarlık yeni bir finansman penceresi daha açılıyor. Bu kredide de yine Hazine kefaleti söz konusu. KOBİ'lerimiz 6 ay geri ödemesiz şekilde, 36 aylık bir vade çerçevesinde, düşük faiz oranlarıyla bu imkandan yararlanabilecek.



Firma başına 1,5 milyon TL'ye varan finansman olanağı özellikle stoklarını yerine koymak, yatırımlarını tamamlamak, işlerini büyütmek isteyen KOBİ'lerimiz için çok güçlü bir destek. Biliyorsunuz geçen hafta istihdamda da hükümetimiz çok önemli teşvikler açıkladı. Tüm bunları bir araya getirerek işlerimizde vites büyütmenin tam vakti diyoruz. KOBİ'lerimize hayırlı olsun."



Avdagiç, kamu bankaları öncülüğünde başta konut ve ihtiyaç kredilerinde olmak üzere faizlerin düşürülmesi ve vadelerin uzamasının da iç talebi artıracağını bildirdi.

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