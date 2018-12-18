Son Dakika Haberleri: "KOBİ'lerde ahlaki problemler büyüklerden fazla"

"KOBİ'lerde ahlaki problemler büyüklerden fazla"

4 saat önce

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, "KOBİ'lerde rekabet adına iş ahlakına aykırı bazı hususları meşrulaştırma çabasından söz edebiliriz. Maalesef KOBİ'lerimizde ahlaki problemlerle karşılaşma sıklığı büyük ölçekli işletmelere göre daha fazla." dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, "KOBİ'lerde rekabet adına iş ahlakına aykırı bazı hususları meşrulaştırma çabasından söz edebiliriz. Maalesef KOBİ'lerimizde ahlaki problemlerle karşılaşma sıklığı büyük ölçekli işletmelere göre daha fazla." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:54 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Fakir Birisiyle Olmam" Diyen Özge Ulusoy, İş Adamı Faruk Çolakoğlu'yla Aşk Yaşıyor Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir Serbest Bırakıldıktan 5 Dakika Sonra Yeniden Gözaltında Alındı

3 Metrekarelik Dükkanında 30 Yıldır Ayakkabı Tamir Ediyor Savcılık, Papağana İşkence Eden Murat Özdemir'i Akıl Hastanesine Sevk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:54:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "KOBİ'lerde ahlaki problemler büyüklerden fazla"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]