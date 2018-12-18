"KOBİ'lerde ahlaki problemler büyüklerden fazla"

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, "KOBİ'lerde rekabet adına iş ahlakına aykırı bazı hususları meşrulaştırma çabasından söz edebiliriz. Maalesef KOBİ'lerimizde ahlaki problemlerle karşılaşma sıklığı büyük ölçekli işletmelere göre daha fazla." dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, "KOBİ'lerde rekabet adına iş ahlakına aykırı bazı hususları meşrulaştırma çabasından söz edebiliriz. Maalesef KOBİ'lerimizde ahlaki problemlerle karşılaşma sıklığı büyük ölçekli işletmelere göre daha fazla." dedi.

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