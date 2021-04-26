"KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması" semineri düzenlendi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, "Türkiye Kredi Garanti Fonu ile bankaların fikri mülkiyet değerlemelerini teminat olarak kabul edebilmesi için bir Fikri Mülkiyet Sigortası sistemi kurma sürecindeyiz." dedi.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla fikri mülkiyetin önemine dikkati çekmek üzere 2001 yılından bu yana her yıl farklı bir temayla kutlanan ve bu yılki teması "Fikri Mülkiyet ve KOBİ'ler: Fikirlerinizi Kazanca Dönüştürün" olarak belirlenen "KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması" başlıklı uluslararası seminer video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT Başkanı Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) iş birliğiyle düzenledikleri seminerin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl yaşananların ekonomide rekabetçi, dayanıklı işletmeler ile fikri mülkiyetin önemini gösterdiğini belirterek, fikri mülkiyet ekosistemini sanayi, start up ve KOBİ'lere yakınlaştırmak için çalışmaların sürdürülmesi gerektiği söyledi.

Asan, ekonominin, gücünü artık inovasyondan aldığını ifade ederek, fikri mülkiyetin lisanslama, satış, ticarileştirme alanlarında KOBİ'lerin değerini artırdığını dile getirdi.

Fikri mülkiyet yönetiminin önemine işaret eden Asan, bunun bir firmanın alınması ve satılması sırasında ya da bir anlaşmada önemli yer tuttuğunu, banka teminatları açısından da fikri mülkiyetin bir değer olduğunu bildirdi.

Asan, "Türkiye Kredi Garanti Fonu ile bankaların fikri mülkiyet değerlemelerini teminat olarak kabul edebilmesi için bir Fikri Mülkiyet Sigortası sistemi kurma sürecindeyiz." diye konuştu.

"İşletmecilere yol gösterebiliriz"

WIPO Genel Direktörü Daren Tang de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKPATENT ve WIPO arasındaki güçlü iş birliğinin çok mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Hem bakanlığın hem de TÜRKPATENT'in deneyimlerini, fikri mülkiyet haklarının kullanılması anlamında KOBİ'lerle paylaşabileceğini dile getiren Tang, "KOBİ'ler dünyadaki bütün şirketlerin yüzde 90'ını oluşturuyorlar. Türkiye'de 3,5 milyon KOBİ olduğu tahmin edilmekte. Fikri mülkiyet onlar için fikirlerini ürüne dönüştürmede, rekabet ve büyümede önemli bir yardımcı olabilir." dedi.

Tang, Avrupa'da yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, KOBİ çalışanlarının, fikri mülkiyet korumasından yararlandığında kişi başına gelirinin yüzde 70 arttığına işaret etti.

KOBİ'lerin, fikri mülkiyet haklarını kullanarak işletmelerini daha da ileriye taşıyabileceklerini vurgulayan Tang, "Biz bu etkinlikle işletmecilere destek olmak istiyoruz. İşletmelerine yeni bir yön katabilirler. Fikri mülkiyet koruması ve tescilinin karmaşık süreci içinde nasıl yollarını bulacakları konusunda ve yeni beceriler noktasında onlara yol gösterebiliriz." dedi.