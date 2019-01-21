Kobi'lere 3 Bin İla 5 Bin Lira Yurt Dışı Desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) uluslararası pazarlara açılmalarını teşvik etmek amacıyla KOBİ'lere gidecekleri ülkeye göre 3 bin ile 5 bin lira arasında destek sağlayacağı bildirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) uluslararası pazarlara açılmalarını teşvik etmek amacıyla KOBİ'lere gidecekleri ülkeye göre 3 bin ile 5 bin lira arasında destek sağlayacağı bildirildi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB işletme geliştirme destek programı yurt dışı iş gezisi destekleri kapsamında, KOBİ'lere konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar giriş ücretleri ve toplantı organizasyon giderleri gibi kalemlerde katkıda bulunacağını belirtti.



Bu katkının gidilecek ülkeye göre 3 bin ile 5 bin lira arasında olacağını ifade eden Çetin, şartları sağlayan ve destekten faydalanmak isteyen KOBİ'lerin taleplerini Oda ve Borsa temsilcilerine iletmelerini istedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarını teşvik etmek, yurt dışı iş gezilerini yaygınlaştırarak rekabet güçlerini artırmak amacıyla KOSGEB ile işbirliği oluşturduğunu ifade eden Çetin, açıklamasında şunları da kaydetti:



"Destekten yararlanmak için öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı 10 işletmenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu kapsamda işletmelere, KOBİ'lere Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avusturalya kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için 5 bin lira, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için ise 3 bin lira destek verilecek. KOBİ'lerimizin uluslararası trendleri yakından izlemeleri, edindikleri bilgileri kendi sektörlerine yansıtmaları ve yurtdışı networklerini geliştirmeleri adına son derece cazip bir imkan sunuluyor."



Üyelerine bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunan Çetin, ilgilenen üyelerin TOBB'un internet sayfasından gerekli bilgiye ulaşabileceklerini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu

Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu

Ukrayna'dan Koyun Getirmek İsterken Dolandırıldı