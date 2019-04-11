Son Dakika Haberleri: KOBİ’lere 3 milyarlık yeni kaynak

KOBİ’lere 3 milyarlık yeni kaynak

11 dakika önce

KOBİ'ler 1 yılı ödemesiz toplam 60 ay vadeli kredi mekanizmasından 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

KOBİ’lere 3 milyarlık yeni kaynak, System.String[]
KOBİ'ler 1 yılı ödemesiz toplam 60 ay vadeli kredi mekanizmasından 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:14 
Ekonomi
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