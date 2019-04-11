KOBİ’lere 3 milyarlık yeni kaynak
11 dakika önce
KOBİ'ler 1 yılı ödemesiz toplam 60 ay vadeli kredi mekanizmasından 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.
KOBİ'ler 1 yılı ödemesiz toplam 60 ay vadeli kredi mekanizmasından 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:14
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