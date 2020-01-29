KOBİ'lere AB standartlarında güvenli üretim eğitimi verilecek - Son Dakika

Bursa Ticaret İl Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanan Avrupa Birliği (AB) destekli "Çocuk Giysilerinde Güvenli Üretim" projesinin tanıtımı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, çocuk giyim sektöründeki üretimin AB standartları ile uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Türk hazır giyim sektörünün, yüzde 90'a varan yerlilik oranıyla imalat sanayine önemli katkı sağladığını belirten Tokgöz, "Çocuk hazır giyim sektörü her yıl doğan 1 milyon 200 bin bebekle diğer sektörlere göre daha avantajlı bir büyüme potansiyeline sahip. Oluşturacağımız eğitim modülleri üreticileri, güvenli üretim standartlarını sağlamaları konusunda bilinçlendirecek ve özelikle AB pazarına ihracat yapan üreticilere avantaj sağlayacak" diye konuştu.

Çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin mesleki yeterliliklerini ve kalite düzeyini artırmalarını hedefleyen proje kapsamında üreticilere AB standartlarında eğitimler verilecek.

Proje ile KOBİ'lere yenilikçi ve rekabetçi bir yapı kazandırarak ihracat becerilerinin artırılması hedeflenecek.

Ortakları arasında İspanya, İtalya, Bursa Valiliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Gazi Üniversitesi'nin de yer aldığı proje 30 ay sürecek.