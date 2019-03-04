Son Dakika Haberleri: KOBİ'lere akıllı dijital teknoloji destekleri başlıyor

KOBİ'lere akıllı dijital teknoloji destekleri başlıyor

1 saat önce

Bakan Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz.

KOBİ'lere akıllı dijital teknoloji destekleri başlıyor, System.String[]
Bakan Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere destek vereceğiz, üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:45 

Ekonomi
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