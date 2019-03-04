KOBİ'lere akıllı dijital teknoloji destekleri başlıyor

Bakan Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz.

Bakan Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere destek vereceğiz, üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz." dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 37 Yıl Sonra Aynı Makam Odasında

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz

Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor