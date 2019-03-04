KOBİ'lere akıllı dijital teknoloji destekleri başlıyor
1 saat önce
Bakan Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz.
Bakan Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere destek vereceğiz, üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:45
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