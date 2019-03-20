KOBİ'lere alışveriş platformu
1 saat önce
Finansal Kurumlar Birliği, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Ticaret Zinciri Finansman Sistemi dijital platformu kurdu.
Finansal Kurumlar Birliği, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Ticaret Zinciri Finansman Sistemi dijital platformu kurdu. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:05
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