Son Dakika Haberleri: KOBİ'lere alışveriş platformu

KOBİ'lere alışveriş platformu

1 saat önce

Finansal Kurumlar Birliği, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Ticaret Zinciri Finansman Sistemi dijital platformu kurdu.

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Finansal Kurumlar Birliği, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Ticaret Zinciri Finansman Sistemi dijital platformu kurdu. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:05 

Ekonomi
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