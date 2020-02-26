KOBİ'lere destek getiren torba kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOBİ'lere destek getiren torba kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika

KOBİ'lere destek getiren torba kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

6 saat önce

KOBİ'lere destek getiren torba kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

KOBİ'lere destek getiren torba kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi, System.String[]

KOBİ'lere destek getiren torba kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifi, vazife ve harp malulleri en az 20 yıllık sigorta süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla yaşlılık aylığı bağlanabilecek.

İzinsiz yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından kurulan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi'nin ismi 'İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilecek.

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek.

Dernekler Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, derneklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere de üyeliklerini bildirme zorunluluğu getiriliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait olan ve onarım veya inşa karşılığı uzun süreli kiraya verilen taşınmazlara ilişkin ek teminat alınacak. Sözleşme süresi içerisinde 3 aylık kirasını ödemeyen kiracıların, verilecek 30 günlük süre içerisinde borcunun tamamını ödememesi durumunda taşınmazın tahliyesi mülki amirlikçe yapılacak.

(İHA)

Sigorta, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
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