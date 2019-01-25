Kobi'lere Destek ve Finans Olanakları Anlatıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'deki KOBİ'lere ve girişimcilere KGF, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri anlatılarak, finansmana kolay ulaşımın ipuçları verildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'deki KOBİ'lere ve girişimcilere KGF, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri anlatılarak, finansmana kolay ulaşımın ipuçları verildi.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) 'KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finansman Olanakları' konulu panel düzenlendi. TOSYÖV, KOSGEB, KGF ve MTSO işbirliği, Denizbank, Bilkent CyberPark, KobiEfor Dergisi ve Logo Yazılım çözüm ortaklığında gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü KOSGEB eski başkanı ve 20. Dönem Denizli Milletvekili Hilmi Develi yaptı. 'KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar' başlığıyla yapılan panelin konuşmacıları KGF Adana Müdürü Celal Altuntaş, KOSGEB Mersin Müdürü Danyal Peker, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Emir Murat Gül, Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman ile TEYDEB-MAKİTEG Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz Özbay oldu.



"Destek vermek önemli ama girişimcinin önünü açmak daha önemli"



Panelin açılışında bir konuşma yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, hangi alanda olursa olsun sanayi başta olmak üzere tüm üreticilerin, zor olanı tercih ettiklerini ve Türkiye'nin kahramanları olduklarını söyledi.



KOBİ'lerin öz sermayeleri ile yola çıktıklarını, ancak bir süre sonra ulusal ve küresel anlamda rekabet edebilmek adına sürdürülebilir bir finansman yapısına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Çakır, bu ihtiyacın yalnızca işletme için değil, yüzde 95'i KOBİ'lerden oluşan ülke ekonomisi için de hayati önem taşıdığını söyledi. Sağlam bir KOBİ oluşturmanın iki yönü bulunduğuna dikkat çeken Çakır, "Bunlardan biri finans, ikincisi ise eğitimdir. MTSO olarak eğitim odak noktamız diyebiliriz. Diğer açıdan ise odaların, TOSYÖV gibi konuya hakim köklü kuruluşların, KOSGEB gibi ciddi bir olgunluğa gelmiş kamu kurumlarının, kalkınma ajanslarının, Kredi Garanti Fonu'nun ve bankaların etkin işbirliği ve tecrübe dayanışmasıyla KOBİ'lerimize, üreten girişimcilerimize daha etkin bir finans çözümü ortaya koyacağımıza inanıyorum" dedi.



Girişimci sayısı artırılıp güçlendirilmeden ülkenin refaha ulaşma imkanı olmadığını kaydeden Çakır, "Üreten bir Türkiye oluşturmadan ne zenginlik ne huzur olur. Destek vermek önemli ama girişimcinin önünü açmak daha önemli" diye konuştu.



"OSB'ler içinde Bilgi ve Öğrenme Merkezleri kuralım"



TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin ise TOSYÖV'ün gönüllü bir kuruluş olduğunu ve tek hedefin KOBİ'leri daha iyi noktalara taşımak olduğunu belirtti. Dünyada kalkınmak için Almanların Sanayi 4.0 Projesi ile Japonların Toplum 5.0 Projesi konuşulduğuna işaret eden Kuleyin, "Ancak, bu ülkelerin bize benzemeyen bazı özellikleri var. Örneğin dış ticaret fazlaları var. Endüstrileşmenin tüm aşamalarını tamamlamışlar ve nüfusları yaşlanıyor. Genç nüfusları yok ve genel nüfus da giderek azalıyor. Bu nedenle insansız fabrikalara ihtiyaçları var. Otomasyon sistemini geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim ise nüfusumuz artıyor. Rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor. TOSYÖV olarak KOBİ'lere ne desteği verebileceğimizi düşündük ve üretimlerini rekabetçi kılabilme hedefini ortaya koyduk. Bunun yolu nedir? Teknoloji mi, finans mı? Bu yolları devlet destekliyor. Ama bize de düşen iki görev var. Bunlardan birisi etik ve ahlak yapımızı güçlendirmek. Çünkü işletmelerin de insanların da gelebileceği en üst aşama güvenilir olmaktır. Bunun için TOSYÖV içinde bir etik kuruluşumuz var. İkincisi ise insan kaynağının geliştirilmesi. Bilgili insana ihtiyacımız var. Bunun için de yeni bir strateji önerdik. OSB'ler içinde Bilgi ve Öğrenme Merkezleri kuralım. İhtiyaç olan her alanda simülasyona dayalı eğitim verelim. Hepimizin amacı nitelikli insan gücü olsun. Bu ikisini başarırsak rekabetçi yapımızın da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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