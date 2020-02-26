Son Dakika › Politika › KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. - Son Dakika
KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
6 saat önce
KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
Son Dakika İYİ Parti'den HDP'nin ittifak çağrısına net yanıt: Önce PKK'ya terör örgütü desinler Doğu Perinçek'ten CHP ile ittifak iddiası: 'Kılıçdaroğlu, HDP olmazsa olmaz' dedi MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok