KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. - Son Dakika

KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

6 saat önce

KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi., System.String[]

KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. - ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
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