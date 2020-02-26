KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

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KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
19 dakika önce
KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
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