KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

19 dakika önce

KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, System.String[]

KOBİ'lere destek veren torba kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

(İHA)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
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