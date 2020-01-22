KOBİ'lere devlet desteği ve finansa erişim olanakları anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOBİ'lere devlet desteği ve finansa erişim olanakları anlatıldı - Son Dakika

KOBİ'lere devlet desteği ve finansa erişim olanakları anlatıldı

7 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi kapsamında Devlet Destekleri ve Finansa Erişim Semineri düzenlendi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi kapsamında Devlet Destekleri ve Finansa Erişim Semineri düzenlendi.

Termal bir otelde düzenlenen seminerin açılışında konuşan ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, KOBİ'lerin yaşadığı sorunları anlatarak en büyük problemin finansa erişim olduğunu söyledi.

Üyelerinin kamu kurumlarının destek ve hibeleri öğrendiklerinde kendilerine daha kolay yol haritası çizdiğini dile getiren Serteser, şunları kaydetti:

"KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Teklif Çağrısı kapsamında odamız tarafından hazırlanan, ülke çapındaki 100 proje içinde ilk 20'ye girerek destek kazanan bir projedir. İsmiyle ön plana çıkmış, hatta 'Yeni bir hastane mi kuruyorsunuz?' soruları ile merak uyandırmıştır. Projemiz, aslında KOBİ'lerin 'hastalık' olarak nitelendirilebilecek sorunlarını adeta teşhis edilmesini, teşhis edilen sorunlar için bir reçete hazırlanarak KOBİ'lere yol gösterilmesini içermektedir."

Konuşmanın ardından ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol ile Ticaret Uzmanı Sercan Saydam katılımcılara birer sunum yaptı.

KOBİ'lere devlet desteği ve finansa erişim olanakları anlatıldı

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:47 Kaynak: AA
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