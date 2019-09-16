KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
1 saat önce
Amazon, TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ'lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.
Amazon, TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ'lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:35
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