KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika

Amazon.com.tr'nin Türkiye çapında düzenlediği "BiTıkla Avrupa e-ihracat eğitimi" Adana'da gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle yapılan eğitim, Adana Sanayi Odası'nda başladı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, katılımcılara e-ticaret rakamlarıyla ilgili bilgi verdi ve Türkiye'deki internet satışlarının gelişimini anlattı.

E-ticaret ile birlikte ticaret modelinin değiştiğini belirten Toker, "En büyük değişiklik unsuru da aracıların kalkmasıydı. Bugün de değişik iş modelleriyle çok daha olgunlaşan bir e-ticaret dünyası var. Yenilik olarak hayatımızda sosyal medya şirketleri var." dedi.

Toker, dünya ticaret hacminin 25 trilyon dolar büyüklüğünde olduğuna dikkati çekerek, "2019'da gerçekleşen e-ticaret ise 3,5 trilyon dolar. E-ticaretin perakendedeki oranı, 2011 yılında yüzde 3,6 iken 2019'da yüzde 15'e gelmiş." diye konuştu.

E-ticarette pazar liderlerinin Çin ve ABD olduğunu kaydeden Toker, dünyadaki e-ticaretin 3'te birinin bu iki ülke tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

İnternet satışlarında en büyük 3. pazarın ise Avrupa olduğuna aktaran Toker, şunları söyledi:

"Türkiye'nin e-ticaretteki pazar büyüklüğü 2017 yılında 42,2 milyar lira iken 2018 yılında 59,9 milyar liraya ulaştı. Türk lirası üzerinden büyüklükler umut verici. Online perakendenin, toplam perakendeye oranında dünya ortalaması yüzde 15. İngiltere yüzde 17 ile başı çekiyor. ABD yüzde 13,7 ve Almanya yüzde 11. Türkiye yüzde 5,4 performansıyla Hindistan'ın ve Rusya'nın üstünde bir oranı yakalamış durumunda."

Amazon.com.tr Satış Müdürü Emrecan Sarıkuzu da "BiTıklaAvrupa: Amazon'la Avrupa'ya e-ihracat" başlıklı sunumunda katılımcılara hem e-ihracatı hem de Amazon hakkında bilgiler verdi.

Türkiye pazarına girmelerinde genç nüfus, yüksek büyüme ve üretim potansiyeliyle yüksek ihracat potansiyelinin etkili olduğunu kaydeden Sarıkuzu, 25 yılı aşkın süredir geldikleri noktada, kullanıcılara değil aktif müşterilere ulaştıklarını söyledi.