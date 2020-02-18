KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika Ekonomi

KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi

6 saat önce

Amazon.com.tr'nin Türkiye genelinde düzenlediği "BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi" Antalya'da gerçekleştirildi.

Amazon.com.tr'nin Türkiye genelinde düzenlediği "BiTıkla Avrupa e-ihracat eğitimi" Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen eğitime 110 KOBİ katıldı.

Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri Genel Müdürü Atilla Demir Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, BiTıklaAvrupa eğitimleri sayesinde Türkiye'deki işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan KOBİ'lerle çok daha yakından temas etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Eğitim serisiyle başlattığımız güç birliğiyle KOBİ'ler için e-ihracat yolculuğunu kolaylaştırıyoruz. Amazon.com.tr olarak hedefimiz Türk KOBİ'lerini milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşturarak yerel işletmeleri uluslararası arenaya taşımak." diye konuştu.

"Çağ, e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağı"

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan da Avrupa'ya e-ihracat yolunda desteklemek amacıyla düzenlenen BiTıklaAvrupa e-ihracat seminerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağında olunduğuna dikkati çeken Atılgan, seminerin, KOBİ'lerin ve üyelerin ticaretin kurallarının değişmekte olduğunu görmeleri için ufuk açıcı bir eğitim olduğunu ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, katılımcılara e-ticaretin avantajları ve Avrupa'ya ticaret için ipuçlarını anlattı.

Amazon.com.tr satış ekibi de KOBi'lere eğitim verdi.

KOBİ'lerin, Amazon'un Avrupa pazar yerlerinde ( Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) işlerini büyütmelerine ve satışlarını artırmalarına destek olmak için geliştirilen eğitimlerin, yıl boyunca 20'nin üzerinde ilde düzenlenmesi hedefleniyor.

KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi

İhracat, Türkiye, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı
Son dakika: Manisa 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sallandı Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova görüşmesinde İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 02:15:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]