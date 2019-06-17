KOBİ'lere geç ödeme yapan büyük şirketler teşhir edilsin
20 dakika önce
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan'ın tahsilat sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için bir çözüm önerisi var...
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:48
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan
'ın tahsilat sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için bir çözüm önerisi var...
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