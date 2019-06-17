Son Dakika Haberleri: KOBİ'lere geç ödeme yapan büyük şirketler teşhir edilsin
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KOBİ'lere geç ödeme yapan büyük şirketler teşhir edilsin

20 dakika önce

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan'ın tahsilat sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için bir çözüm önerisi var...

KOBİ'lere geç ödeme yapan büyük şirketler teşhir edilsin, System.String[]
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan'ın tahsilat sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için bir çözüm önerisi var...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:48 
Orhan Turan, Ekonomi
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