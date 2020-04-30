KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri - Son Dakika
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KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri

6 saat önce

Generali Sigorta, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomisi ciddi zarar gören KOBİ'ler için atılacak küçük adımların dahi fark oluşturduğunu belirterek, salgın sürecinde gelirlerini artıracak öneriler sundu.

KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri, System.String[]

Generali Sigorta, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomisi ciddi zarar gören KOBİ'ler için atılacak küçük adımların dahi fark oluşturduğunu belirterek, salgın sürecinde gelirlerini artıracak öneriler sundu.

Günlük hayatı ve alışkanlıkları derinden değiştirmeye devam eden koronavirüs salgını, ekonomiyi de ciddi ölçüde etkilemeyi sürdürüyor. Salgının ekonomik etkilerini en çok hissedenlerin başında ise, her ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler geliyor. Türkiye'nin önemli sigorta şirketi Generali Sigorta, bu kritik dönemde atılacak küçük adımların dahi fark oluşturduğu gerçeğiyle KOBİ'lere salgın sürecinde gelirlerini artıracak öneriler sundu.

Yapılan açıklamada şirketin 7 önerisi şöyle sıralandı:

Öncelikle finansal durumunuzu analiz edin

"Öngörülemeyen salgın, kriz senaryoları bulunan işletmeler için dahi birçok sorunu ve soruyu beraberinde getirdi. Ani gelişen ve tüm sektörleri etkileyen salgın dolayısıyla KOBİ'ler mevcut finansal durumlarını analiz etme şansına yeni yeni ulaşıyor. Öncelikle, gelirinizi artıracak noktaları görmek ve işletmeniz hakkında bilinçli kararlar verebilmek adına mevcut finansal durumunuzu analiz edin.

Mevcut müşterilerinize odaklanın

Salgın dönemi yalnızca KOBİ'leri değil müşterileri de derinden etkiliyor. Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını anlamaya daha fazla odaklanın. Hem işletmenizin cirosuna katkı sağlayacak hem de müşterilerinizin etkilenen alım gücüne hitap edecek indirimler, öneriler, kampanyalar, teslimat fırsatları sunun. Bu kritik dönemde müşterinizin yanında olduğunuzu hissettirin.

Mümkünse pazarlamanıza yatırımı sürdürün

Kritik dönemlerde yapılan hataların başında işletmelerin pazarlama bütçelerini tamamen kısması geliyor. Ancak yaşanan gelir kayıplarına rağmen ayağı pedaldan tamamen çekmek yerine, mümkünse müşteriler ile iletişimi sürdürecek ve yeni müşterilere ulaşılmasını sağlayacak dijital pazarlama ve dijital PR çalışmalarına bütçe ayırın.

Dijital dünyayı kullanın

Türkiye'de toplamda 60 milyondan fazla internet kullanıcısı bulunuyor. Öte yandan, toplam ülke nüfusunun hemen hemen yüzde 70'i ise sosyal medya kullanıcısı. Özellikle de karantina süreci ile birlikte insanların daha fazla zaman geçirdiği dijital dünya, ürün ve hizmetlere dair reklamlar için potansiyel bir öneme sahip. Sosyal medya, KOBİ'lerin hedef kitlelerine doğrudan dokunmalarına olanak sağlarken, aynı zamanda bu kritik dönemde hem küçük bütçelerle hedef kitlelere ulaşılmasına hem de ekonomik açıdan tasarruf edilmesine olanak sunuyor.

E-posta pazarlamayı deneyin

Kişiye özel e-posta gönderimi, özellikle kritik dönemlerde KOBİ'lerin daha fazla geri dönüş almalarına olanak sağlıyor. Web sayfasında tüketicilerin gezindikleri kategorilerin ve ürünlerin bilgisi kullanılarak kişiye özel atılan e-postalar, KOBİ'lerin rekabette ön plana çıkmasına olanak sunuyor.

Çalışan memnuniyetini göz ardı etmeyin

Bu kritik sürecin işletmeler kadar mevcut çalışanları da etkilediği unutulmamalıdır. Ayakta kalmak ve daha fazla gelir elde etmek için her zamankinden daha fazla çalışan memnuniyeti ve şeffaflığı sağlanmalıdır. İşletme yöneticileri çalışanlarla olan iletişimi koparmamalı, müşterileri ve sektörleri ile olan güncel gelişmeleri çalışanlarıyla düzenli paylaşmalı ve motivasyonlarını her daim yüksek tutulmalıdır.

İşbirliklerine ağırlık verin

Diğer işletmelerin de her zamankinden daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Hem müşterilerinize hem de farklı sektörlerden müşteri adaylarına ulaşmanızı sağlayacak işbirliklerine açık olun. Farklı sektörlerden diğer KOBİ'lerle yapacağınız işbirlikleri, bu zorlu dönemde hem işletmenize gelir sağlayacak hem de müşterilerinizle iletişiminizi sürdürmenize olanak sunacaktır." - İSTANBUL

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:55 Kaynak: İHA


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