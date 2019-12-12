KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli - Son Dakika

KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli

6 saat önce

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, "KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmamız, KOBİ'lerimizi ihracatçı KOBİ'lere dönüştürmemiz lazım." dedi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, "KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmamız, KOBİ'lerimizi ihracatçı KOBİ'lere dönüştürmemiz lazım." dedi.

TOSYÖV, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonunun iş birliği, DenizBank, Bilkent Cyberpark, LOGO Yazılım ve KOBİ Efor çözüm ortaklığında, Tekirdağ Ticaret Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen "KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" paneli kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Kuleyin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı kalkınma modellerini düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Sanayi 4.0'ın Almanya'nın, 'Toplum 5.0'ın da Japonya'nın önerdiği kalkınma modelleri olduğunu belirten Kuleyin, şunları söyledi:

"Bu ülkelerle aramızda farklar var. Bu ülkelerin dış ticaret fazlası var, bizde açık var. Bu ülkelerin nüfusu azalıyor, bizim nüfusumuz artıyor. Bu ülkelerde genç nüfus yok, bizde iş bekleyen çok genç var. Daha da önemlisi bu ülkeler sanayileşme sürecini adım adım yapmış. Ekonomileri homojen ama bizde homojen değil. KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmamız lazım. KOBİ'lerimizi ihracatçı KOBİ'lere dönüştürmemiz lazım."

Panele, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da katıldı.

KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:51 Kaynak: AA
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