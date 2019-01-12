Kobi'lere Nefes Aldıracak Yeni Kredi Paketi

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna yaptığı basın açıklamasında piyasa fiyatlarının altında bir faiz ile kedi sağlanmasının mevcut konum için KOBİ'lere nefes aldıracağını söyledi.

Bu proje ile yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik finansman imkanı sağlanacak. İmalat ve ihracat yapan firmalara 1 milyon lira, diğer firmalara ise 500 bin lira kredi verileceğini belirtti. Kredi paketinin tutarı 20 milyar lira ve 40 bin işletmeye destek sağlanacak. Kredi; 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranlı olacak. Kredi kullandırımı bankaların inisiyatifinde olacak, Hazine'ye etkisi olmayacak." dedi.

TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, Bakan Albayrak'ın açıklamasına istinaden "Bu kredilerin yatırıma döneceğini düşünmüyoruz. Zaten sıkıntıda olan KOBİ'ler, elde ettikleri krediyi mevcut borçlarının yapılandırılmasında kullanacaklar. Ama en azından çarkların dönmesi için iyi bir enstrüman oldu. Kredi faizlerinin gerginleştirdiği ve leasinglerin pasif bırakıldığı bu ekonomik ortamda, piyasanın altında sunulan faizler, KOBİ'lerin sadece biraz nefes almalarına yarayacak. Ancak temin edilen kredilerin üretime dönmesi için yatırımların yüzde 65'inin leasing ile yapıldığı makine ve takım tezgahları sektöründe, leasinglerin işlem yapamaması ya da teşvik edici olmaması; şu an için büyük sorun ve maalesef geleceğe yönelik büyük bir tehdit. Eğer leasinglerin de sektörümüz için ciddiyeti anlaşılır ve onlar için de uygun faizli kaynak yaratılabilirse üretimin önü açılmış olur." açıklamasında bulundu.